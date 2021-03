Furia, la Stagione 6 del Capitolo 2 di Fortnite, ha fatto finalmente il suo esordio, portando con sé importanti novità all'interno del battle royale di Epic Games. Tra queste si segnalano uno stravolgimento della mappa, che adesso appare dominata dalla natura e senza alcuna traccia di tecnologia avanzata, ma anche l'inserimento di meccaniche inedite tratte dai videogiochi survival. Non è un caso che ciò accada in un periodo in cui a far da trend su Steam ci siano Rust e soprattutto Valheim, che si basano su profonde meccaniche di sopravvivenza. Queste in Fortnite si traducono nella possibilità di cacciare prede selvatiche per ottenere risorse e creare così le proprie armi. Ecco una pratica guida per sfruttare al meglio le nuove opzioni di creazione della Stagione 6 di Fortnite.

Come usare il sottomenu Creazione in Fortnite

Accanto al tradizionale Inventario, adesso vi è un sottomenu Creazione, a cui si accede tramite la pressione dei tasti R1 o L1 se si gioca su PlayStation 4 e PlayStation 5, o i tasti equivalenti per le altre piattaforme. Una volta aperto il suddetto sottomenu, verranno mostrati i 5 oggetti contenuti nell'Inventario, i potenziamenti disponibili e le risorse necessarie per creare l'arma o l'oggetto migliori. Nel primo caso, è già possibile scoprire le migliorie in termini di danni, cadenza di fuoco, dimensioni del caricatore e tempo di ricarica. Anche gli oggetti hanno una loro importanza nel nuovo mondo di Fortnite. Ad esempio, si possono creare mantelli di pelle e ossa animali per evitare che le bestie selvatiche attacchino a vista. Ad ogni modo, se si hanno i materiali richiesti, basta interagire col sottomenu per creare l'arma o l'oggetto desiderati. È pure possibile potenziarli automaticamente non appena si hanno le risorse utili per l'aggiornamento.

La lista delle ricette della Stagione 6

Le armi di Furia appartengono principalmente a due categorie: armi classiche e primordiali. Vi sono poi pure le leggendarie, che si possono trovare nei forzieri Bunker disseminati nell'isola. Tornando alle primordiali, queste si ottengono sempre tramite ossa o pelli di animali. Di seguito una lista pubblicata sul portale Inverse con tutte le ricette trovate finora nella Stagione 6 di Fortnite:

Mantello del cacciatore: carne (1), ossa (2)

Armi primordiali: arma a scelta, ossa (4)

Armi meccaniche: arma a scelta, parti meccaniche (4)

Arco della fiamma primordiale: arco primordiale, bombola del gas (1) / barattolo della lucciola (1)

Arco puzzolente primordiale: arco primordiale, sacca puzzolente (1) / pesce puzzolente (3)

Arco meccanico esplosivo: arco meccanico, granata (6)

Armi ad onde d'urto meccaniche: arco meccanico, granata a onde d'urto (2)

Sempre Inverse afferma che è facile aspettarsi presto l'arrivo di nuovi tipi di animali nell'isola di Fortnite. Ciò vuol dire anche nuove ricette per la creazione di armi e oggetti. Una supposizione valida, che però troverà conferma ufficiale solo prossimamente.