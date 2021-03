Con l'arrivo di Furia, il mondo di Fortnite si è tramutato in un luogo selvaggio dominato dalla natura. Riprendendo la componente survival che caratterizza alcuni videogiochi di successo come Valheim, adesso nel battle-royale di Epic Games è necessario interagire con gli animali, utili per potere creare armi e oggetti per la sopravvivenza. Ecco dunque che nell'isola di Fortnite fanno la loro comparsa lupi, rane e altre creature selvatiche. Una delle più ambite di questi giorni è il cinghiale, in quanto protagonista delle sfide di questa settimana. Di seguito alcuni consigli su dove trovarlo e come domarlo.

Non c'è un'area specifica della mappa in cui trovare cinghiali. Ce ne sono però diverse in cui ci sono buone occasioni per incontrarli. Il portale americano IGN consiglia di cercare tra Boney Burbs, Weeping, Pleasant Park e Sweaty Sands. Anche Colossal Crops figura tra le aree segnalate. Raggiunte queste ultime, bisogna cercare all'interno di zone alberate, come boschi e foreste.

Una volta incontrato un cinghiale, è bene evitare un approccio diretto perché potrebbe reagire scappando o attaccando. Cosa fare allora? Molto semplicemente bisogna posizionare verdure e frutti raccolti in precedenza, come mais, cavoli, mele e simili, e posizionarli a mucchietti in vicinanza degli animali. È consigliabile mettere diverse unità di cibo, circa 2-3 secondo Forbes, perché così aumenta l'area d'azione. Messa a terra frutta e verdura, uno o più cinghiali si avvicineranno ingolositi dagli odori del cibo e si tratterranno a mangiare. Appena il corpo degli animali si illuminerà, quello sarà il momento giusto per domarli. Non a casa comparirà proprio l'apposito comando. In quell'istante il cinghiale comincerà a correre, nella speranza di liberarsi dall'agguato, ma rimanendo nel cerchio d'azione ogni suo tentativo sarà vano. Solo quando sarà sopraffatto, il cinghiale si schiererà dalla parte del giocatore o della giocatrice, divenendo un valido alleato. Seguirà infatti l'utente nell'esplorazione, offrendo supporto nell'attacco.