In Italia i recenti risultati del mercato videoludico dimostrano la supremazia di FIFA 20. Il titolo calcistico pubblicato da Electronic Arts resta imbattuto nelle vendite per quel che riguarda la settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2020. Questo emerge dai dati rilasciati da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) in collaborazione con B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE.

Il secondo posto della classifica dei videogiochi più venduti in Italia è invece occupato da Grand Theft Auto V (GTA V) di Rockstar Games. Un risultato che sorprende ancora, dato che si tratta di un titolo pubblicato nel 2013, che però continua ad accogliere elevate quantità di giocatori. Un risultato del genere, a distanza di quasi 7 anni, deriva dalla natura varia del titolo, che consente di svolgere diverse attività, specie nella modalità online multigiocatore. Per far capire le miriadi di possibilità presenti nel gioco, durante le manifestazioni di Hong Kong, GTA V è stato utilizzato come terreno di scontro virtuale tra sostenitori ed oppositori, questi ultimi principalmente cinesi.

Il podio di conclude con un altro titolo sportivo, NBA 2K20. Si tratta di un simulatore di basket pubblicato da 2K Games. Il titolo è stato lanciato lo scorso agosto, tuttavia l'improvvisa scomparsa della leggenda della pallacanestro Kobe Bryant, avvenuta lo scorso 26 gennaio a causa di un incidente aereo, ha trainato le vendite nelle ultime settimane, secondo il portale Calcioefinanza. Di seguito vi lasciamo alla top ten dei giochi più venduti in Italia:

FIFA 20 Grand Theft Auto V NBA 2k20 Tom Clancy’s The Division 2 Days Gone Call of Duty: Modern Warfare Dragon Ball Z: Kakarot Red Dead Redemption 2 Need for Speed: Heat Tom Clancy’s Rainbow Six Seige.

Le console più utilizzate in Italia

Nella classica riportata da IIDEA si fa menzione anche delle console più utilizzate dal pubblico italiano. PlayStation 4 resta la piattaforma più utilizzata. Lo dimostra la presenza di Days Gone nella top ten, un titolo in esclusiva per la console Sony, uscito ad aprile 2019. Secondo il rapporto, anche altri videogiochi presenti in classifica, pur essendo multipiattaforma, sono principalmente fruiti su PlayStation 4. A seguire vi è Nintendo Switch, la console ibrida di Nintendo che permette di giocare sia in forma tradizionale tramite pad e televisore, sia in mobile, fuori casa. A chiudere il trittico della console vi è Xbox One, la console targata Microsoft.