Le cinque novità più importanti di FIFA 22 Previsto per il prossimo 1 ottobre, il nuovo capitolo di EA Sports è già disponibile da oggi 27 settembre per chi ha prenotato la Ultimate Edition. Si tratta di una versione di gioco che contiene diversi extra rispetto all’edizione classica, tra cui l’accesso anticipato. Un’ottima occasione per scoprire le cinque novità più importanti che caratterizzano FIFA 22.

A cura di Lorena Rao

FIFA 22 è ormai in dirittura d'arrivo. Previsto per il prossimo 1 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, il nuovo capitolo di EA Sports è già disponibile da oggi 27 settembre per chi ha prenotato la Ultimate Edition. Si tratta di una versione di gioco che contiene diversi extra rispetto all'edizione classica, tra cui l'accesso anticipato. Ciò si rivela un'ottima occasione per scoprire le cinque novità più importanti che caratterizzano FIFA 22, specie sulle piattaforme next-gen.

Tecnologia HyperMotion

Dispositivi Xsense per il Motion Capture, 8,7 milioni di frame, più di 4.000 animazioni inedite: è su questi elementi che si basa l'HyperMotion, tecnologia sfruttata dal team di sviluppo di FIFA 22 per ottenere il massimo realismo, sia in termini visivi che di giocabilità. La maggiore cura per le animazioni di volti e corpi si riversa infatti anche sulle azioni, che risultano molto più fluide, veloci e godibili. Occorre precisare che la tecnologia HyperMotion è un'esclusiva di PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia, non disponibile sulle altre piattaforme citate sopra. In tal senso, è chiara la volontà di EA Sports di rendere FIFA 22 il capitolo d'esordio della next-gen videoludica.

Intelligenza artificiale migliorata

Al di là della tecnologia HyperMotion, FIFA 22 porta con sé una serie di migliorie tecniche, che vanno a coinvolgere l'intelligenza artificiale (IA) di compagni di squadra, avversari e soprattutto portieri. Questi ultimi reagiscono in maniera più realistica, evitando gli errori grossolani visti nei capitoli precedenti. In generale, ciascuno degli attori in campo comandati dall'IA agisce e risponde in modo più reattivo, il che enfatizza la strategia del gioco di squadra.

Leggi anche C'è una petizione per avere Giorgio Chiellini sulla copertina di FIFA 22

Explosive Sprint e New Attacking Tactics

FIFA 22 accoglie nuove meccaniche che valorizzano quel senso di realismo, immersione e fluidità a cui mira EA Sports. Tra queste figura Explosive Sprint. Come si può intendere dal nome, tale novità riguarda l'accelerazione e permette di avere maggiore controllo durante gli sprint in difesa o in dribbling. Inedita è anche l'opzione New Attacking Tactics, che permette di avere una maggiore personalizzazione delle impostazioni del gioco di squadra.

Modalità riviste

FIFA 22 non presenta particolari novità sul fronte modalità, ma offre una revisione migliorata di quelle già note. Da FUT, che da questa edizione introduce la categoria Heroes dedicata ai momenti più importanti del calcio, per poi passare alla Division Rivals, adesso dotata di un sistema di progressione più curato, fino ad arrivare a VOLTA, la modalità dedicata al calcio-spettacolo su strada. Menzione d'onore merita Carriera, che in FIFA 22 introduce una maggiore profondità delle meccaniche manageriali.

L'umanizzazione oltre lo schermo

Un dettaglio non secondario di FIFA 22 è l'intensa umanizzazione di calciatori, arbitri e tifosi, evidente nelle inquadrature dedicate alle espressioni dei volti e al linguaggio del corpo dei presenti in campo – dentro e fuori. Un modo per dare un elevato grado di immersione a chi gioca, andando al di là della performance sportiva. Del resto, il calcio non è solo questo. Infine, tra le ultime novità bisogna citare la partecipazione di Lele Adani come commentatore tecnico, al fianco dell'immancabile Pierluigi Pardo.