Lele Adani sarà il nuovo commentatore tecnico di FIFA 22

A cura di Lorena Rao

Lele Adani sarà la nuova voce del commento tecnico di FIFA 22. L'ex calciatore, nonché opinionista televisivo, affiancherà Pierluigi Pardo, noto giornalista, conduttore e telecronista che da otto stagioni rappresenta la voce principale del brand di EA Sports. La volontà di avere Lele Adani come commentatore tecnico in FIFA 22 deriva dalle sue grandi capacità di racconto, che esaltano le performance dei singoli giocatori e le dinamiche della partita. Una scelta ragionata che va in perfetta sinergia con l'HyperMotion, la nuova tecnologia adottata da FIFA 22 per le console next-gen (PlayStation 5 e Xbox Series X|S) con lo scopo di enfatizzare il realismo, con oltre 4.000 animazioni in più rispetto a FIFA 21. Il commento dell'ex calciatore risulta dunque perfetto per dare un maggiore tocco di coinvolgimento e immersione nel corso della partita.

"Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA Sports a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l’aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio…Vamos!", commenta così la notizia Lele Adani.

FIFA 22 sarà disponibile il prossimo 1 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (via Steam e Origin), oltre che sulle console next-gen prima menzionate. Il gioco sarà disponibile anche per Nintendo Switch, ma nella versione Legacy Edition, vale a dire un'edizione aggiornata delle rose ma priva delle nuove funzionalità. Per quest'anno, EA Sports punta tutto sul versante tecnico per garantire il massimo realismo, come dimostrato dalla scelta di Lele Adani, dall'adozione della tecnologia HyperMotion e da una serie di migliorie che vanno a toccare intelligenza artificiale, contrasti e controlli della palla. Insomma, tutta una serie di novità per rendere FIFA 22 un titolo innovativo nel panorama della simulazione calcistica videoludica.