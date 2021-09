Le valutazioni di FIFA 22: Messi è il più forte, Ronaldo perde punti e passa in terza posizione Dalla velocità dello sprint alla conclusione, passando dalla precisione alla resistenza: i membri del Ratings Collective osservano meticolosamente ciò che accade sul campo per valutare e giudicare i giocatori attraverso più di trenta attributi che definiscono il livello di abilità del singolo calciatore.

A cura di Lorena Rao

"Gli esperti hanno parlato". Così si apre il comunicato di EA Sports sui i giocatori di FIFA 22 valutati con i punteggi più alti dal Ratings Collective. Si tratta di una rete di talent scouting composta per l'appunto da esperti. Dalla velocità dello sprint alla conclusione, passando dalla precisione alla resistenza: i membri del Ratings Collective osservano meticolosamente ciò che accade sul campo per valutare e giudicare i giocatori attraverso più di trenta attributi che definiscono il livello di abilità del singolo calciatore. Tali valutazioni arrivano in FIFA tramite un'autorevole classifica sulla capacità calcistiche di oltre 17.000 giocatori, tra cui figurano star del calcio come Messi, Lewandowski, Ronaldo, Donnarumma e Mbappé. Entrando più nel dettaglio, ecco quali sono i dieci calciatori meglio valutati in FIFA 22.

Top 10 Ratings Collective FIFA 22

Lionel Messi (Ala Destra) – Argentina – 93

Robert Lewandowski (Punta) – Polonia – 92

Cristiano Ronaldo (Punta) – Portogallo – 91

Kevin De Bruyne (Centrocampista centrale) – Belgio – 91

Kylian Mbappé (Punta) – Francia – 91

Neymar Jr (Ala Sinistra) – Brasile – 91

Jan Oblak (Portiere) – Slovenia – 91

Harry Kane (Punta) – Inghilterra – 90

N’Golo Kanté (Centrocampista difensivo) – Francia – 90

Manuel Neuer (Portiere) – Germania – 90

Il resto della classifica è consultabile dal sito ufficiale. FIFA 22 uscirà il prossimo 1 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia. Per quest'ultima piattaforma e per le console next-gen di Sony e Microsoft, il titolo di EA Sports farà affidamento sulla tecnologia HyperMotion per dare sensazioni di massimo realismo visivo. Migliorie anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale di avversari e compagni e il controllo della palla. Riguardo le licenze, FIFA 22 ne perde alcune rispetto a FIFA 21. Dopo Piemonte Calcio e Roma FC, è la volta di Bergamo Calcio e Latium per sostituire la mancanza di Atalanta e Lazio, adesso in esclusiva su eFootball, il nuovo PES. Eppure, FIFA 22 resta il titolo di simulazione calcistica dotato di più licenze, con 17.000 giocatori per oltre 700 squadre. In più 90 stadi e 30 campionati, tutti ufficiali. Infine il titolo avrà come nuovo commentatore tecnico il Lele Adani.