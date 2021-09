Perché Fortnite non funziona e quando tornerà online con la Stagione 8 Secondo gli indizi trapelati grazie a insider e leak, l’aggiornamento 18.10 anticiperà i festeggiamenti di Halloween e porterà con sé una serie di contenuti a tema, tra skin e oggetti. Ad ogni modo, basta attendere il solito paio d’ore prima che il team di sviluppo pubblichi le note ufficiali sul blog ufficiale per scoprire il tutto.

Come spesso accade, Fortnite ha smesso di funzionare questa mattina. Il motivo? L'aggiornamento 18.10, su cui sta lavorando Epic Games in questo momento per implementarlo al gioco. A differenza però degli update tipici di stagione, quest'ultimo risulta essere più pesante di dimensioni, specie su Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Secondo gli indizi trapelati grazie a insider e leak, l'aggiornamento 18.10 anticiperà i festeggiamenti di Halloween e porterà con sé una serie di contenuti a tema, tra skin e oggetti. Ad ogni modo, basta attendere il solito paio d'ore prima che il team di sviluppo pubblichi le note ufficiali sul blog ufficiale per scoprire il tutto. Dopo di che sarà possibile riavviare Fortnite e toccare con mano le novità portate dal primo aggiornamento della Stagione 8 del Capitolo 2.

Tale Stagione prende il nome di Al Cubo, perché vede il ritorno di uno storico personaggio dell'ecosistema Fortnite, vale a dire il malvagio Kevin il Cubo. Dopo l'invasione aliena della Stagione 7, l'isola di gioco adesso appare oscura, dominata da creature mostruose e senzienti. Del resto, l'esercito di cubi non sta solo diffondendo la contaminazione, ma sta spargendo dei portali per il ViceVerso. Questo il concept dell'ottava stagione di Fortnite, che si appresta ad accogliere importanti contenuti: non solo il corposo aggiornamento 18.10, ma anche crossover inediti. Gli ultimi rumor legati al battle-royale di Epic Games parlano infatti di un prossimo arrivo di Naruto, il celebre ninja creato dal mangaka Masashi Kishimoto. Se tutto ciò dovesse rivelarsi vero – e ci sono buone probabilità che lo sia – sarebbe il primo crossover tratto dalla cultura pop giapponese.

Al Cubo ha avuto inizio lo scorso 13 settembre, mentre la sua conclusione è prevista per il 5 dicembre 2021. Vi sono dunque diverse settimane a disposizione per scoprire cosa ha in serbo Fortnite per la sua utenza, oramai sempre più variegata ed estesa. Il merito va alle varie iniziative e alle commistioni culturali che hanno caratterizzato il battle-royale nell'ultimo periodo.