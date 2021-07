Fortnite ospiterà un evento misterioso il prossimo 6 agosto: ecco cosa potrebbe essere Dopo il recente aggiornamento 17.21, una nuova astronave aliena, dotata di un proiettore con countdown, ha fatto la sua comparsa al centro dell’isola. Ci si aspetta dunque qualcosa di grosso per il prossimo 6 agosto. Anche in questo caso, Epic Games si è comportata in maniera criptica, ma non mancano le ipotesi. Ecco i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Il prossimo grande evento all'interno di Fortnite sembra avere i giorni contati. Letteralmente. Dopo il recente aggiornamento 17.21, una nuova astronave aliena, dotata di un proiettore con countdown, ha fatto la sua comparsa al centro dell'isola. Ci si aspetta dunque qualcosa di grosso per il prossimo 6 agosto. Anche in questo caso, Epic Games si è comportata in maniera criptica. Il team di sviluppo ha semplicemente dichiarato che l'astronave non ha intenti pericolosi, e che il suo scopo diventerà chiaro nel prossimo futuro.

Tra le ipotesi al momento più diffuse all'interno della community di Fortnite, figura il concerto di Ariana Grande. Anche su questo non vi sono certezze al momento. Inoltre non si sa che tipo di collegamento ci possa essere tra l'evento musicale e l'astronave aliena apparsa di recente. Nemmeno la pop-star ha rivelato nulla a riguardo, tuttavia se si prendono per buoni i rumor diffusi dai leaker, il battle-royale ospiterà presto un suo nuovo, grande, concerto. Non è tutto: considerato quanto successo con l'evento di Galactus o con la missione single-player di inizio stagione, per non parlare del buco nero che ha inaugurato il Capitolo 2, ci sono teorie che prevedono, al termine del countdown, un avvenimento di fine stagione in grado di rivoluzionare il battle-royale di Epic Games. Forse un cambiamento che riguarda l'isola stessa?

L'attuale Stagione 7 di Fortnite, chiamata Invasione, ha trasformato l'isola di gioco in uno scenario futuristico, in cui gli alieni (e le loro astronavi) hanno un ruolo centrale. Da quando ha avuto inizio, ossia lo scorso 8 giugno, nel battle-royale sono successe diverse cose: dal concerto psichedelico degli Easy Life, fino ad arrivare al festival di lungometraggi. In più diversi segreti da scoprire durante le sfide per avere armi leggendarie e skin peculiari, come quella di Thanos, Loki e LeBron James. Non resta dunque che attendere la fine del countdown dell'astronave aliena per capire come cambierà il futuro prossimo di Fortnite.